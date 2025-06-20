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О необычной находке в парке Воттоваара рассказал петрозаводский фотограф Илья Тимин

Новости. Общество
12:00, 29 Июня 2025
фото: © Илья Тимин

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Во время экспедиции в парк «Воттоваара» участники обнаружили деревянный дом на дне озера Пизанец.

О находке рассказал фотограф Илья Тимин. Сруб он обнаружил при рассматривании фотографий.

«Карелия и ее относительно малопосещаемые достопримечательности подкидывают все новые и новые загадки. И если с Воттоваарой все понятно — геологи могут все объяснить, то последняя находка на территории Национального парка „Воттоваара“ ставит в тупик. После экспедиции разглядываем фотографии. И видим на дне скального каньона озера Пизанец, точнее в меленьком озерце, которое когда-то, пока не осыпались камни, соединялось с основным озером напрямую — деревянный сруб», — рассказал фотограф.

Сначала участники экспедиции подумали, что это плот, но, приглядевшись, увидели, что это полноценный бревенчатый сруб пятистенок.

«Кровля не видна, скорее всего она сгнила и осыпалась внутрь сруба. Но не в ней суть. А в том — откуда на дне ущелья бревенчатый дом? И второе — почему он оказался в воде полностью затопленным?» — задался вопросами Илья Тимин.

Фотограф анонсировал экспедицию с водолазами и скалолазами для изучения объекта под водой и осмотра берегов.

Ранее карельский фотограф рассказал, какая из его фотографий вышла в финал международного конкурса.

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