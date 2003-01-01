О пользе отдыха и вреде его отсутствия рассказали петрозаводские врачи

Что такое отдых и чем мы порой его заменяем? Практические советы, как отличить одно от другого дали сотрудники Наркологического диспансера.
Отдых необходим для восстановления физических и психических сил, поддержания здоровья и повышения продуктивности. Без регулярного отдыха организм испытывает хронический стресс, снижается концентрация и умственные способности. Правильный отдых помогает укрепить иммунитет, улучшить память, нормализовать сон, снизить уровень стресса и зарядиться энергией. О том, что такое отдых, в чем его важность, чем мы порой его заменяем и как осознать это, «Столице на Онего» рассказали врачи психиатры-наркологи Республиканского наркологического диспансера Виктория Арсланова и Анна Одинцова.
Отдых — это восстановление сил, снятие напряжения, «перезагрузка» для тела и психики. Виды отдыха:
Пассивный отдых (сон, лежание на диване, просмотр сериалов) — необходим для базового восстановления сил;
Активный отдых (прогулки, спорт, танцы, туризм) — улучшает физическую форму, насыщает кровь кислородом, приносит эмоциональное удовлетворение;
Смена деятельности (хобби, изучение нового) — лучший способ профилактики выгорания;
Социальный отдых (общение с близкими, игры, путешествия и новые знакомства) — удовлетворяет потребность человека в поддержке.
— Мы все — не роботы и не машины, а живые существа. В наших телах, органах и в каждой клетке нашего тела происходит множество процессов, требующих затрат энергии. Этот потраченный ресурс необходимо восстанавливать, чтобы клетки и весь организм в целом могли продолжать функционироват, — говорят медики.
Подробнее о важности отдыха, о том, с чем мы его порой путаем и как избежать этого, читайте в статье.