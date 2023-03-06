О развитии карельской медицины рассказали в прямом эфире

Первый заместитель главы Минздрава Карелии Ольга Руотцелайнен рассказала о всесторонней поддержке здравоохранения в республике.

Первый заместитель министра здравоохранения республики Ольга Руотцелайнен приняла участие в прямом эфире, который организовал Центр управления регионом. Во время трансляции были затронуты темы новых центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), оснащения Госпиталя для ветеранов войн оборудованием для реабилитации и меры поддержки медицинских работников.

Прямую линию начали с того, что в республике начали создаваться центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Они создаются для максимальной приближенности специализированной медицинской помощи к населению.

Такие пункты очень важны, так как злокачественные новообразования являются основной причиной смертности и занимают второе место после заболеваний сердечно-сосудистой системы.

«Сегодня центры такой помощи в Республике Карелия созданы в трех районах. Это Костомукша, Сегежа и последний ЦАОП открыли в Сортавальской ЦРБ. В планах создание ЦАОП в ближайшей перспективе в городе в Петрозаводске на базе поликлиник № 1 и № 4», — подчеркнула Ольга Руотцелайнен.

Такие учреждения не только экономят драгоценное для пациента время, но также помогают ему миновать неудобства и большие затраты на дорогу. При этом вся терапия будет проходить по месту жительства без дополнительных визитов в столицу республики.

Реабилитация — одно из важнейших направлений медицины сегодня. Для поддержки этого профиля была разработана программа «Оптимальная для восстановления для здоровья медицинская реабилитация» с большим бюджетом. В Петрозаводске для важнейшего Госпиталя для ветеранов войн выделено 450 единиц различного оборудования.

«Мы понимаем, что госпиталь предназначен для реабилитации участников боевых действий и войн, а теперь и для участников специальной военной операции, поэтому, конечно, в учреждении должно быть самое лучшее оборудование и самое качественное лечение, что мы и стараемся делать», — подчеркнула первый замминистра.

Для здоровья пациентов одной техники и различных средств мало. Большая часть процесса лежит на плечах медицинских работников. Для них, к слову, в Карелии предусмотрены значительные меры поддержки.

Поддержка бывает не только материальная в виде зарплат и премий. Так, благодаря федеральной программе «Земский доктор» в Карелию приехал 51 специалист.

«Если посмотреть географию регионов, откуда приезжают специалисты, то она просто поражает. Это и Дагестан, и Смоленская, и Московская области, Ленинградская и Архангельская области. Есть даже специалист из Республики Беларусь. Всего в 2022 году по такой федеральной программе удалось привлечь 51 специалиста. Это 41 врач и 10 специалистов со средним медицинским образованием», — рассказала Руотцелайнен.

Кроме федеральных программ, существует и ведомственная целевая программа, которая финансируется из республиканского бюджета. Самым главным направлением, признается замминистра, является целевое обучение.

«Мы понимаем, что готовим кадры на месте, которые, скорее всего, вернутся в большей части в свои родные города и поселки и будут трудоустроены в те ЦРБ, откуда они приехали. В этом отношении большая работа ведется. На начало 2023-го медиков-целевиков в Карелии насчитывается около тысячи человек», — резюмировала Ольга Руотцелайнен.

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Полностью эфир можно посмотреть здесь.

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