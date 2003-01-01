Республиканский перинатальный центр Карелии стал ключевым учреждением региона

Снижение младенческой смертности, успешное проведение сложных операций и внедрение новых методик делают Республиканский перинатальный центр важным звеном в системе здравоохранения республики.

О работе перинатального центра рассказал исполняющий обязанности главного врача учреждения Михаил Ястребов. Перинатальный центр активно развивается, внедряя передовые технологии и методики для повышения качества медицинской помощи. Это особенно важно в условиях демографического спада. Центр стал первым в регионе, где проводятся эксклюзивные операции, такие как лапароскопический серкляж шейки матки при беременности и лапароскопическая сегментарная резекция кишки при эндометриозе.

С 2021 года специалисты центра выполняют лапароскопический серкляж шейки матки, что позволяет женщинам с истмико-цервикальной недостаточностью успешно выносить беременность и родить здорового ребёнка. Уникальность опыта перинатального центра в Карелии заключается в том, что данную операцию удалось выполнить во время развивающейся беременности при сроке гестации 12 недель, и пациентка смогла благополучно выносить ребёнка до доношенного срока.

В 2023 году внедрены новые методики, включая метропластику при несостоятельности швов после кесарева сечения и органосохраняющие операции при врастании плаценты, благодаря чему сохраняется детородная функция.

Центр применяет современные технологии, такие как управляемая баллонная тампонада, временный турникетный гемостаз катетером Фолея, перевязка маточных артерий и наложение компрессионных швов на матку, что значительно снижает кровопотерю во время кесарева сечения. При массивных кровотечениях применяется аппаратная реинфузия аутокрови, а ультразвуковая навигация в родах помогает своевременно корректировать осложнения.

