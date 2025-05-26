О состоянии трех медвежат из Карелии рассказали в тверском центре спасения

Его сотрудники не в первый раз спасают косолапых малышей из нашей республики.

Вечером 29 мая в Центр спасения медвежат в Тверской области привезли трех малышей из Карелии. Причина сиротства медвежат неизвестна, уточнили в центре.

Сегодня сотрудники выложили видео с малышами. Те уже ходят по небольшому вольеру.

"Тройняшки из Карелии, к нашей великой радости, идут на поправку", - рассказали в Центре.

Напомним, поступили они в очень тяжелом состоянии — истощенные, обезвоженные, и настолько слабые, что лежали практически без движений, не реагируя ни на что. По назначению Сергея Гершова из Госпиталя Дикой природы WNHospital тут же была начата интенсивная терапия.

Сейчас все трое едят, сотрудники центра оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Имен мишкам пока не дали, но это временно. Напомним, не первый раз тверской центр спасения медвежат принимает косолапых из Карелии. Пять лет назад туда уже привозили малышей из Лахденпохского района. Тогда медведица, потревоженная звуками лесозаготовительной техники, покинула берлогу и оставила детенышей, которым было всего пять дней от роду. Через семь месяцев после лечения их выпустили в родной карельский лес. А четыре года назад тверские биологи приняли у себя трех детенышей из Сортавальского района. Их тоже потревожили лесорубы. Один из медвежат умер, двух удалось выходить.

Добавим, что Центр спасения медвежат-сирот — единственное место в нашей стране, где специалисты ежегодно выхаживают медвежат бурого медведя, оставшихся без матери, и возвращают их обратно в природу. Сейчас деятельность центра поддерживают спонсоры и неравнодушные жители. Информация, как помочь, — по ссылке.