ОАО "РЖД" предлагает выбирать между "возвратными" и "невозвратными" билетами

Госдума разрешила железнодорожникам не возвращать деньги за билеты на поезд.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на РБК, поправки в Устав железнодорожного транспорта РФ, дающие путейцам право продавать невозвратные билеты, приняты Госдумой в третьем окончательном чтении.

Проект закона о невозвратных билетах внесли в парламент еще в 2014 году, до первого чтения дело дошло только в 2015-м, а потом принятие поправок растянулось еще на два с лишним года. Разработчики документа считают, что он сделает железнодорожные путешествия доступнее для масс.

"От применения нерегулируемых тарифов, не предусматривающих включения в стоимость билетов риска убытков от возврата, в первую очередь получат выгоду пассажиры, которые могут заранее спланировать свое путешествие, поскольку так называемые невозвратные билеты всегда дешевле, нежели обычные", — говорится в пояснительной записке к документу.

Если принятый Думой закон одобрит Совет Федерации и его подпишет президент, он вступит в силу с 1 января 2019 года. У пассажиров появится возможность выбирать между обычными и невозвратными билетами. При этом деньги за неиспользованный невозвратный билет все же можно будет вернуть: если сам пассажир или едущий с ним родственник внезапно заболеет, если поезд будет отменен или задержан, или если туристу не предоставят места, указанного в билете.

Напомним, что сейчас пассажир может без объяснения причин отказаться от поездки не менее чем за 8 часов до отправления поезда и получить обратно полную стоимость билета, кроме суммы сервисного сбора в размере 192,7 руб. Если вернуть билет за два часа до отправления, то можно получить только 50% стоимости плацкарты.