Налоговики Карелии рассказали об изменении правил расчета налогов на землю и имущество граждан

Для исключения резкого увеличения налоговой нагрузки на граждан применен расчет, ограничивающий повышение налога.

Об этом сообщают в УФНС по Республике Карелия и напоминают, что рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов граждан началась. Уплатить их необходимо не позднее 1 декабря текущего года.

Общий объем начислений владельцам налогооблагаемого имущества в Карелии — транспортных средств, земельных участков, объектов недвижимости за период владения в 2024 году составил 1 млрд 461 млн рублей.

«В этом году граждане получают уведомления с учетом измененного порядка расчета налогов на землю и на имущество. Изменения связаны с прекращением моратория на рост налоговой базы по земельному налогу. Последний исчисляется теперь по новой кадастровой стоимости, ранее утвержденной Министерством имущественных и земельных отношений Карелии. При этом применяется расчет, ограничивающий рост суммы земельного налога на не более, чем 10% от суммы, исчисленной за предыдущий налоговый период», — рассказала руководителя УФНС по РК Инна Кравченко.

В налоговом ведомстве поясняют, что расчет, ограничивающий рост налога, используется только при условии, что характеристики земельных участков (например: категории земель, площадь) не изменялись.

Аналогичный порядок реализован с налогом на имущество физлиц, исчисленным за 2024 год с учетом переоценки кадастровой стоимости, тур которой прошел в 2023 году. Как и при расчете земельного налога, здесь использован коэффициент 10-ти процентного ограничения роста налога по сравнению с предшествующим налоговым периодом.

Налоговики уточняют, что традиционно в структуре налоговых поступлений физлиц за 2024 год лидирует транспортный налог (904 млн руб.), за ним следует налог на имущество граждан (447 млн руб.) и налог на земельные участки (109 млн руб.).

«Кроме имущественных налогов, в уведомление включен раздел налога на доходы физлиц за 2024 год, — отметила руководитель УФНС по Карелии, — сумма по этим доходам граждан составила еще почти 586 миллионов рублей».

В УФНС по Карелии напоминают, что налоговое уведомление не придет при наличии налоговой льготы, освобождающей от уплаты налога (это можно уточнить в сервисе ФНС «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам») или когда вся сумма ваших налогов не превысила 300 рублей.

Пользователям личных кабинетов физлиц удобнее всего уплатить налоги в сервисе и там же уточнить информацию, указанную в уведомлении, в случае несогласия с отраженными в документе сведениями. В иных случаях оплату можно произвести в отделениях МФЦ и «Почты России», а также в банках или с помощью онлайн-сервисов банков.