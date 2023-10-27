Об ухудшении видимости на дорогах предупредили в Госавтоинспекции Карелии

Снегопад осложняет дорожную обстановку в Карелии.

В Карелии снегопад и сохраняется неустойчивая температура воздуха, что осложняет дорожную обстановку, предупредили в ГИБДД.

На дорогах скользко и талый снег.

Возможно ухудшение видимости.

Госавтоинспекторы просят водителей выбирать скорость движения с учетом состояния проезжей части, не допускать резких маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал.