Обанкроченное главное дорожное предприятие Карелии почти рассчиталось с работниками

Близится к завершению выплата долгов по зарплате бывшим работникам ГУП «Мост», которое считалось главным предприятием по содержанию дорог в Карелии и стало банкротом в 2016 году,

Об этом представитель ГУП «Мост» сообщила на заседании межведомственной комиссии по вопросам задолженности по зарплате на предприятиях Карелии.

По ее словам, в период с осени 2018 года по октябрь 2021 года предприятие погасило долги на сумму более 89 млн рублей. Сейчас ГУП «Мост» имеет задолженность менее 2 млн рублей.

Деньги на выплату зарплаты поступают, в том числе, за счет претензионной работы конкурсного управляющего ГУП «Мост» — организации, задолжавшие этому предприятию, выплачивают долги по судебным решениям.

Перед банкротством на предприятии работали 500 человек, после его закрытия все они были уволены.