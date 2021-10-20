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Обанкроченное главное дорожное предприятие Карелии почти рассчиталось с работниками

Новости. Общество
13:36, 20 Октября 2021
фото: © Алексей Павлишак / ТАСС

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Близится к завершению выплата долгов по зарплате бывшим работникам ГУП «Мост», которое считалось главным предприятием по содержанию дорог в Карелии и стало банкротом в 2016 году,

Об этом представитель ГУП «Мост» сообщила на заседании межведомственной комиссии по вопросам задолженности по зарплате на предприятиях Карелии.

По ее словам, в период с осени 2018 года по октябрь 2021 года предприятие погасило долги на сумму более 89 млн рублей. Сейчас ГУП «Мост» имеет задолженность менее 2 млн рублей.

Деньги на выплату зарплаты поступают, в том числе, за счет претензионной работы конкурсного управляющего ГУП «Мост» — организации, задолжавшие этому предприятию, выплачивают долги по судебным решениям.

Перед банкротством на предприятии работали 500 человек, после его закрытия все они были уволены.

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