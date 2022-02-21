Обанкроченный и сменивший несколько владельцев молокозавод в Карелии наладил стабильное производство

Молокозавод в Медвежьегорске, где за несколько лет после банкротства сменилось несколько собственников, вышел из кризиса, стабильно работает и модернизируется.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Медвежьегорского района.

«В этом году планируется провести полную модернизацию котельной, ремонт производственного цеха, будет завершена модернизация линии по производству творога, масла… Предприятие небольшое, но исторические важное для Медвежьегорского района» — сказал Парфенчиков.

По его словам, у завода нет проблем со сбытом — 70% продукции продается в торговых сетях, остальное расходится по социальным учреждениям.

Молокозавод в Медгоре ранее работал как ООО «Медвежьегорский молокозавод». В 2017 году оно было признано банкротом. С 2018 по 2020 годы несколько раз сменило название и собственников и сейчас работает как ООО «Медвежьегорский молзавод».