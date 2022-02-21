890x80
Реклама
Желающим купить квартиру в Петрозаводске предлагается снижение первого взноса по ипотеке
21.02.2022 16:29
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники 4
Сегодня 09:26
Карты ВТБ продолжают работать в банкоматах по всей России 11
Сегодня 00:36
Диетолог предупредила, в какой ситуации кофе «замедляет» работу мозга
24.02.2022 22:00

Обанкроченный и сменивший несколько владельцев молокозавод в Карелии наладил стабильное производство

Новости. Экономика
12:30, 25 Февраля 2022
фото: © Артур Парфенчиков, архив

Новости партнеров

Молокозавод в Медвежьегорске, где за несколько лет после банкротства сменилось несколько собственников, вышел из кризиса, стабильно работает и модернизируется.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Медвежьегорского района.

«В этом году планируется провести полную модернизацию котельной, ремонт производственного цеха, будет завершена модернизация линии по производству творога, масла… Предприятие небольшое, но исторические важное для Медвежьегорского района» — сказал Парфенчиков.

По его словам, у завода нет проблем со сбытом — 70% продукции продается в торговых сетях, остальное расходится по социальным учреждениям.

Молокозавод в Медгоре ранее работал как ООО «Медвежьегорский молокозавод». В 2017 году оно было признано банкротом. С 2018 по 2020 годы несколько раз сменило название и собственников и сейчас работает как ООО «Медвежьегорский молзавод».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2022-02-25 13:46:27
Здесь почему-то правительство не беспокоила продажа стен, передача имущества, возможное закрытие...
Teaтральный критик
2022-02-25 13:00:39
Без гали и васи
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
22.02.2022, 15:21
Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья
18.02.2022, 20:30
Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США
18.02.2022, 14:46
Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта
22.02.2022, 15:57
Власти Карелии определили места размещения беженцев с Донбасса

Аналитика

Сегодня 10:15
Обществоведение
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская
Новую энергомагистраль, которая проходит по территории Мурманской области, Республики Карелия и Ленинградской области, возвели в сжатые сроки.
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 11
22.02.2022 17:30
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 5
21.02.2022 13:09
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 7
21.02.2022 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Вся аналитика

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»