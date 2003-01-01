Объект культурного наследия в Карелии выставлен на продажу за 1 рубль

В селе Кончезеро Кондопожского района выставили старинный завод на аукцион.
Аукцион по продаже здания Кончезерского чугуноплавительного завода XVIII века пройдёт 30 октября. Стартовая цена — 1 рубль, как говорится на сайте торгов. Комплекс - объект культурного наследия, он включает доменный и медеплавильный корпуса.
Новый владелец будет обязан провести работы по сохранению или восстановлению памятника.
Открытый конкурс в электронной форме состоится 30 октября. Окончание приема заявок — 27 октября.
