Объекты археологического наследия обнаружены на стройплощадке садика на Старой Кукковке в Петрозаводске

На территории строительной площадки детского сада, который возводят на улице Чехова, обнаружены «Углежогные кучи».

Два объекта археологического наследия «Углежогные кучи», датированные XVIII–XIX веками, обнаружены на стройплощадке детского сада на улице Чехова в Петрозаводске. Об этом информирует компания «КСМ». Археологи из Санкт-Петербурга привлечены к исследованиям.

Сообщается, что один из объектов, расположенный в границах здания, был исследован зимой. Археологи подтвердили, что на данной территории 2-3 века назад находились печи для плавления металла. После проведения исследования второго объекта строители намерены приступить к вертикальной планировке и благоустройству на всей территории детского сада.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске ради возведения детского сада на Старой Кукковке вырубили участок леса площадью с футбольный стадион.