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Объекты археологического наследия обнаружены на стройплощадке садика на Старой Кукковке в Петрозаводске

Новости. Общество
09:53, 21 Июля 2022
фото: Компания КСМ / ВК

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На территории строительной площадки детского сада, который возводят на улице Чехова, обнаружены «Углежогные кучи».

Два объекта археологического наследия «Углежогные кучи», датированные XVIII–XIX веками, обнаружены на стройплощадке детского сада на улице Чехова в Петрозаводске. Об этом информирует компания «КСМ». Археологи из Санкт-Петербурга привлечены к исследованиям.

Сообщается, что один из объектов, расположенный в границах здания, был исследован зимой. Археологи подтвердили, что на данной территории 2-3 века назад находились печи для плавления металла. После проведения исследования второго объекта строители намерены приступить к вертикальной планировке и благоустройству на всей территории детского сада.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске ради возведения детского сада на Старой Кукковке вырубили участок леса площадью с футбольный стадион.

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