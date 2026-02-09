Объём домашних заданий вновь предложили сократить

Объём домашних заданий в школах необходимо сократить, так как из-за массового использования школьниками искусственного интеллекта они превратились в «профанацию». С таким заявлением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, передает ТАСС.

- Для решения задач дети активно используют нейронку, и такая учеба дает минимальные результаты, — пояснил он. Политик считает, что причиной стала перегрузка школьников, из-за которой у них нет времени на отдых и общение, поэтому мотивация к учёбе снижается.

Миронов отметил, что полностью отменять задания не нужно, но следует сместить акцент на работу в классе. Также, по его мнению, необходимо повысить зарплаты учителям и снизить их административную нагрузку для эффективной работы в новых условиях.



Ранее мы рассказывали, что министр образования Карелии отменила дисциплинарные взыскания педагогам Туокслахтинской школы, которые заявили о низких зарплатах публично.