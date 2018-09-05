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Новости. Экономика
09:53, 05 Сентября 2018

Объем госдолга Карелии впервые перестал превышать собственные доходы бюджета

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Объём государственного долга Карелии на 1 сентября 2018 года составил 18,3 млрд. рублей и снизился по сравнению с началом года на 27 %, сообщает Минфин республики.

Снижение госдолга произошло за счет поступления дополнительных налоговых и неналоговых доходов, а также в результате более качественного и эффективного управления бюджетными средствами, пояснили в Минфине.

Расходы бюджета на обслуживание госдолга (выплату процентов) сократились с начала года на 153 млн. рублей благодаря рефинансированию дорогих коммерческих кредитов, снижению средней процентной ставки по трехлетним кредитам с 9,33 % годовых до 8,27 % годовых.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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