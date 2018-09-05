09:53, 05 Сентября 2018
Объем госдолга Карелии впервые перестал превышать собственные доходы бюджета
По теме
Загрузка...
Объём государственного долга Карелии на 1 сентября 2018 года составил 18,3 млрд. рублей и снизился по сравнению с началом года на 27 %, сообщает Минфин республики.
Снижение госдолга произошло за счет поступления дополнительных налоговых и неналоговых доходов, а также в результате более качественного и эффективного управления бюджетными средствами, пояснили в Минфине.
Расходы бюджета на обслуживание госдолга (выплату процентов) сократились с начала года на 153 млн. рублей благодаря рефинансированию дорогих коммерческих кредитов, снижению средней процентной ставки по трехлетним кредитам с 9,33 % годовых до 8,27 % годовых.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
01.09.2018, 09:20
01.09.2018, 10:35
04.09.2018, 15:00
31.08.2018, 15:11
04.09.2018, 06:40
Аналитика
04.09.2018 11:39
Политкухня
В мировом суде Петрозаводска депутат Госдумы Валентина Пивненко и бывший народный избранник Дмитрий Макеев ответили на вопросы о геях и политической ненависти.
04.09.2018 10:28
04.09.2018 08:00
03.09.2018 12:19
31.08.2018 11:50
Чтиво
04.09.2018 09:54
Без политики
Медицинская компания "Лабстори" всегда ищет прямой контакт со своими пациентами, ведь мнение тех, кто является потребителем услуги – бесценно.
03.09.2018 15:53
16.08.2018 13:40
Медиа
03.09.2018 15:12
Опрос
Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?
Комментарии