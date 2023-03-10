Объем инвестиций в основной капитал Карелии по итогам 2022 года составил почти 100 млрд рублей

Инвестиции в основной капитал республики выросли в 2,3 раза за последние 5 лет, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

В прошлом году объем инвестиций в основной капитал Карелии достиг почти 100 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом рост инвестиций в сопоставимых ценах составил 103,7%. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей станице в соцсети.

«Если говорить проще, то в сравнении с 2017 годом инвестиции в основной капитал выросли в 2,3 раза. То есть в среднем за год темпы роста инвестиций за последние 5 лет составили 110%», — пишет руководитель республики.

Парфенчиков перечислил самые крупные инвестиционные проекты, которые реализуются в республике. Среди них — строительство «цифровой верфи» на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе, модернизация производственных мощностей Сегежского ЦБК, внедрение циклично- паточной технологии на «Карельском окатыше» и модернизация и выпуск новых видов продукции «Петрозаводскмаша».

«Рост объема инвестиций — это индикатор стабильно работающей экономики. Несмотря на санкции и ограничительные меры, предприниматели Карелии продолжают развивать свои производства. За это огромное спасибо!» — пишет глава региона.

По мнению Парфенчикова, уход ряда зарубежных производителей с российского рынка стимулировал бизнес к импортозамещению.

«Дали эффект и наши меры господдержки. Рад, что системная общая работа уже принесла первые результаты», — отметил руководитель республики.