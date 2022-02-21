Объем платежей через СберБанк Онлайн в Карелии в январе 2022 года превысил 1,7 млрд рублей

За первый месяц 2022 года жители Северо-Запада оплатили товары и услуги через личный кабинет и мобильное приложение СберБанк Онлайн на сумму свыше 1,7 млрд рублей. Это на 40% больше, чем в январе прошлого года.

Одним из популярных инструментов по оплате в СберБанк Онлайн остается сервис «Автоплатёж».

«Автоплатежи — удобный и быстрый способ оплаты услуг, который позволяет экономить своё время, высвобождая его для более важных и интересных занятий. За прошедший год на Северо-Западе было проведено почти 70 млн операций через этот сервис», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Настроить автоплатёж можно в мобильном приложении или веб-версии СберБанк Онлайн (в разделе «Платежи» — «Автоплатежи и переводы»). После этого деньги в пользу поставщика услуги будут ежемесячно списываться с выбранной клиентом карты в соответствии с суммой квитанции. При этом за день до исполнения платежа клиент будет получать сообщение о планируемом списании — в виде СМС или пуш-уведомления — с указанием точной суммы. При необходимости платёж можно отменить.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк