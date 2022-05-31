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Объём платежей через сервис «Плати-QR» от Сбербанка вырос в Карелии в два раза

Новости. Общество
09:52, 02 Июня 2022
фото: © Anthony Kwan / Bloomberg

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За 5 месяцев текущего года объём платежей через сервис «Плати-QR» от Сбербанка в Республике Карелия достиг 60 млн рублей. Это почти в два раза больше, чем годом ранее.

На 20% с начала года увеличилось количество транзакций, совершенных при помощи сервиса. А средний чек покупки вырос более чем на одну тысячу рублей и составляет около четырех тысяч.

«Приём безналичных платежей уже стал стандартом розничной торговли, увеличивая выручку, средний чек и лояльность клиентов. Благодаря лёгкости интеграции и отсутствию необходимости в дополнительном оборудовании сервис приёма безналичной оплаты становится доступен не только большим компаниям, но и малому и микробизнесу», — отметил управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

Наибольшую популярность в Карелии, если судить по объёму платежей, сервис приобрел среди индивидуальных предпринимателей. Услуга даёт возможность экономить благодаря сниженным тарифам и отсутствию дополнительного торгового оборудования. Кроме того, это удобно и клиентам-физлицам, которые могут совершать безналичные покупки в тех торговых точках, где нет традиционного эквайринга — на рынках, в пунктах бытового обслуживания, небольших салонах красоты, цветочных магазинах — и при этом получать бонусы программы лояльности СберСпасибо.

«Подключение к сервису заняло пару часов, при этом оно абсолютно бесплатное. Уже на следующей день я мог принимать оплату по QR. Клиенты довольны — наличие чека, подтверждающего оплату, бонусы по программе лояльности «СберСпасибо», полностью бесконтактная оплата и безопасный сервис. За безналичными платежами будущее, и чем больше способов приёма оплаты предлагает бизнес, тем выше его шанс обогнать конкурентов», — рассказал владелец кофейни «Why Not Coffee» Александр Суворов.

Покупатели смогут расплачиваться за покупки, даже если забыли карту или на их телефонах не работают бесконтактные платежи. Для совершения оплаты нужен только смартфон на базе Android или iOS с установленным приложением «СберБанк Онлайн» и открытым доступом к камере телефона. В приложении клиенту необходимо выбрать функцию «Оплата по QR-коду», которая уже активно используется клиентами, например, при оплате услуг ЖКХ.   

ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк

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