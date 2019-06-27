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Новости. Экономика
15:22, 27 Июня 2019
фото: РСХБ

Объем привлеченных средств Санкт-Петербургского филиала РСХБ превысил отметку в 160 млрд рублей

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По состоянию на 12 июня 2019 года привлечённый портфель физических и юридических лиц в Санкт-Петербургском филиале АО "Россельхозбанк" составил 160,7 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,9%.

Объем портфеля привлеченных средств юридических лиц составил на отчетную дату 91,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 8,6%. Рост сохранился и в работе с пассивами физических лиц. Объем привлеченных средств частных клиентов составил порядка 69 млрд рублей.

Положительная динамика пассивов стала возможной благодаря востребованности финансовых продуктов Банка, условия которых позволяют клиентам получать дополнительный доход за счет размещения собственных средств на депозитах.

"На данный момент в РСХБ действует широкая линейка депозитов для клиентов с различным уровнем дохода, что позволяет любому вкладчику подобрать подходящее решение", – прокомментировал исполняющий обязанности директора Санкт-Петербургского филиала АО "Россельхозбанк" Дмитрий Новожилкин.

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