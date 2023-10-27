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Объемы финансирования системы здравоохранения Карелии резко увеличат

Новости. Общество
13:05, 30 Октября 2023
фото: © Freepik

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Финансирование здравоохранения за счет средств ОМС в 2024 году увеличат более чем на 2,2 млрд рублей.

Республика получит дополнительные средства, благодаря специальному коэффициенту, который учитывает плотность населения региона. В целом, на оказание медпомощи жителям за счет средств обязательного медицинского страхования в 2024 году планируется направить более 17 млрд рублей. Об этом на заседании правительства 30 октября сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования республики на ближайшие три года рассмотрели участники заседания регионального правительства.

По информации министра здравоохранения Михаила Охлопкова, общий объем доходов бюджета фонда на 2024 год планируется в сумме более 17 млрд рублей, на 2025–2026 годы — более 38 миллиардов.

Субвенция из федерального фонда ОМС, которая является основным источником дохода, составит 17,6 млрд рублей. По сравнению с текущим годом, финансирование здравоохранения Карелии увеличено более чем на 2,2 млрд рублей или на 14,8%.

Дополнительные средства республика получит за счет новой методики расчета. Ее ведению предшествовала большая совместная работа Карелии с федеральным центром и другими регионами.

«Это важное решение для республики и для каждого ее жителя. Изменения методики расчета федеральной субвенции на ОМС удалось добиться благодаря активной работе правительства республики, карельского парламента, Минздрава и содействию депутата Госдумы Валентины Пивненко. Дополнительные средства дают Карелии определенные новые возможности», — подчеркнул Парфенчиков.

Со следующего года при расчете субвенции вводится коэффициент доступности медицинской помощи, который позволяет учесть ее более равномерное распределение в зависимости от расселения людей. Для Карелии, у которой большая территория, огромные расстояния между населенными пунктами и при этом низкая плотность населения, этот вопрос достаточно актуален, отметили в пресс-релизе правительства региона. Коэффициент доступности медицинской помощи для региона рассчитан в размере 1,029. В целом по стране значение коэффициента — не менее единицы и не более 1,050.

«Республика входит в число пяти регионов Северо-Запада, которые получили данный коэффициент, и занимает второе место по увеличению субвенции на 2024 год», — сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

На 2025 год субвенция из федерального фонда ОМС для республики определена в размере 18,8 млрд рублей, на 2026 год — 21 млрд рублей.

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