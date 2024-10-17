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«Обещал – сделал»: на севере Карелии депутат сдержал слово перед жителями

Новости. Общество
09:50, 21 Октября 2024
фото: © ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА! / VK

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Карельский депутат сдержал обещание, и с торчащим люком разобрались.

В группе «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!» сообщили, что жители домой 10а и 12 по улице Советской в Лахденпохье смогли вздохнуть с облегчением. Решена проблема со старым водоканальным люком, который торчал посреди проезжей части, создавая опасность для автомобилей и доставляя массу неудобств местным жителям.

Как уточняется, раньше многочисленные жалобы жителей оставались без внимания. Ситуация изменилась только после прошедших выборов. Новый депутат, Николай Дубовенко, взявший на себя обязательство решить эту проблему, сдержал свое обещание.

«А с пофигистами из водоканала будет при случае другой разговор. Им все равно на свою инфраструктуру, но жителям и депутатам — нет», — добавили в конце поста.

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