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Новости. Криминал
14:33, 18 Октября 2019
фото: https://pixabay.com

Обещания мошенников обошлись петрозаводчанке в 13 тысяч рублей

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Мошенники пообещали жаждущей похудеть петрозаводчанке компенсацию за БАДы и выманили у нее 13,5 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Жительнице Костомукши на днях позвонила женщина, обратилась к ней по имени и фамилии и уточнила, правдив ли тот факт, что клиентка когда-то заказывала препараты для похудения. Услышав положительный ответ, дама заявила, что БАДы оказались некачественными и теперь абонентке должны выплатить компенсацию в 450 тысяч рублей.

"Для дальнейшего урегулирования этого вопроса свяжитесь с нашим менеджером" - попросила незнакомка и оставила контактный номер.

Костомукшанка, действительно, год назад заказывала активно рекламируемый препарат. Самостоятельно позвонив по указанному номеру, она услышала, что менеджер якобы проверит все данные, а затем уточнит процедуру получения денег. На следующий день, когда жительница севера Карелии прибыла по делам в Петрозаводск, поступил звонок от менеджера. Будто бы ситуация решалась положительно, компенсацию обещали перевести. Но требовалось уплатить налог 13,5 тысяч рублей переводом на карту постороннего мужчины. Женщина перечислила деньги и стала ждать.

На третий день криминального спектакля поступил звонок от третьего менеджера. На этот раз девушка пояснила – электронный перевод на карту "не прошел", а "выплаты по Карелии завершаются". Якобы поэтому благодетели решили направить инкассаторскую машину. Но жительнице республики необходимо было перечислить страховку – 135 000 рублей. Услышав, что таких сбережений у клиентки нет, незнакомка посоветовала оформить кредит.

Костомукшанка обратилась в отделение банка за требуемой суммой, одобрение процедуры перенесли на следующий рабочий день. За это время 47-летней горожанке стало ясно, что происходит нечто неладное. Она обратилась в полицию Петрозаводска, где ей разъяснили, что таковые схемы не новы, и она стала жертвой мошенников. В настоящее время проводится проверка по данному факту.

Полиция Карелии напоминает – решать финансовые вопросы без документального подтверждения нельзя.

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