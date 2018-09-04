Обеспеченность детским садами в Карелии лучше, чем в Санкт-Петербурге

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В Карелии на каждую тысячу детей приходится 810 мест в дошкольных учреждениях – это один из лучших показателей в Северо-Западном федеральном округе.
По данным Карелиястата, по обеспеченности местами в детских садах и яслях Карелия в 2017 году заняла пятое место среди регионов округа.
Лучше, чем в Карелии, ситуация в Республике Коми (930 мест на тысячу детей), Новгородской области (876 мест), Архангельской области (852), Мурманской области (841).
Кто оказался в числе самых отстающих, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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