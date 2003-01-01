Обезображенный труп мужчины нашли прохожие в Петрозаводске

Изувеченное тело пожилого мужчины нашли в Первомайском районе карельской столицы.
Сегодня, 14 октября, в Первомайском районе Петрозаводска прохожие нашли труп пожилого мужчины, сообщила «Столице на Онего» начальник пресс-службы Следственного комитета Карелии Диана Поповицкая.
— Предположительно, гражданин вёл асоциальный образ жизни. Телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка, — рассказала она.
Как пишет издание «Фактор», уши трупа были изгрызены крысами.