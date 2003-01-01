МЧС Карелии предупредило о резком ухудшении погоды

Сильный ветер обрушится на районы Карелии в пятницу, 14 ноября.
МЧС Карелии, ссылаясь на метеорологов, предупреждают, что с 6:00 до 9:00 утра 14 ноября в северных районах начнется усиление западного и северо-западного ветра, которое продлится весь день. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.
В то же время, в южных районах республики в ночные и утренние часы сохранится юго-западный ветер порывами до 15-17 м/с.
Специалисты рекомендуют жителям и гостям региона соблюдать осторожность, быть внимательными на улицах и при управлении автомобилем, особенно на открытых участках и трассах:
— обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
— не находиться рядом с деревьями, мостами, эстакадами, лининями электропередачи и другими сооружениями повышенного риска.
— парковать машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Напомним, снежный покров установился на 80% территории России.