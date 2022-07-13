OBI продала российский бизнес за 1 евро

Немецкая компания передала контрольный пакет группе MAX.

Немецкая OBI GmbH 27 июля подписала соглашение с группой российских инвесторов о продаже им шести юридических лиц российской сети DIY-магазинов OBI. Об этом пишут «Ведомости», ссылаяь на два источника, близких к разным сторонам сделки. Согласно ее условиям, на первом этапе 40% долей в этих фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), а 60% – бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Позже ГИСК Маx может продать свою часть бизнеса «третьим лицам». Будет ли это Лиокумович или кто-то еще, пока неизвестно.

Сумма сделки символическая, говорит один из собеседников «Ведомостей». Второй добавляет, что она составила 1 евро. Закрытие сделки с немецким холдингом подтвердили также один из партнеров покупателей и источник, близкий к российскому подразделению OBI. Ранее Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство ГИСК Маx о приобретении российского бизнеса OBI GmbH.

Лиокумович много лет дружит с семьей Хауб, которая через Tengelmann Group владеет немецкой OBI GmH: когда она уже была готова списать свой российский бизнес, он мог предложить свои услуги, рассуждает один из источников, близких к сделке. Знакомые бизнесмена называют его «профессиональным переговорщиком». OBI, по его словам, будет самым маленьким из его бизнесов. Подробности он не уточняет, сообщая лишь, что «все остальные его компании работают за рубежом».

Новые владельцы уже начали привлекать новых топ-менеджеров в российское подразделение OBI. Его генеральным директором назначен бывший управляющий директор «Перекресток Впрок» Леонид Довладбегян, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к OBI. Представитель Довладбегяна эту информацию подтвердил. 18 июля «Перекресток Впрок» сообщал, что топ-менеджер «принял решение уйти в другие проекты вне группы».