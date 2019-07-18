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Новости. Криминал
12:17, 18 Июля 2019
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Обиженная знаками внимания женщина обокрала петрозаводчанина в сауне

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Инцидент произошел в сауне в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска позвонил мужчина и рассказал, что пока он отдыхал с друзьями в сауне, было похищено его имущество.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую – 47-летнюю горожанку.

Четверо петрозаводчан проводили время в сауне. Во время отдыха 35-летний мужчина оказывал активные знаки внимания женщине. Ей это не понравилось, ситуация переросла в конфликт. Обиженная дама решила покинуть компанию. На выходе она похитила сумку мужчины, в которой находились банковские карты, ключи и мобильный телефон.

На гаджет у нее были корыстные планы: сбыть и вырученные деньги потратить на спиртное. Однако телефон, судя по словам женщины, она где-то потеряла.

Возбуждено уголовное дело.

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