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Новости. Общество
11:07, 10 Апреля 2018

Объявлен аукцион на ремонт четырех мостов в Карелии

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Планируется капитальный ремонт автодороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия.

Предметы договора - четыре моста через реки Онда на 731 км, Гирю-Ламбина на 741 км, Онигма на 742 км и Идель на 769 км автодороги Р-21. Предусмотрен также ремонт водопропускных труб. Все объекты находятся в Карелии.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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