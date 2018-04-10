Объявлен аукцион на ремонт четырех мостов в Карелии

Планируется капитальный ремонт автодороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия.

Предметы договора - четыре моста через реки Онда на 731 км, Гирю-Ламбина на 741 км, Онигма на 742 км и Идель на 769 км автодороги Р-21. Предусмотрен также ремонт водопропускных труб. Все объекты находятся в Карелии.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".