«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
Расследование
Большой куш: как забрать миллионы у пенсионерок в Петрозаводске и остаться на свободе
04 сентября, 15:45 Статьи
Тема недели
Испытание огнем: как в Карелии справляются с лесными пожарами
04 сентября, 12:00 Статьи
Новости

В России ввели госпитализацию для диспансеризации граждан с ограничениями по здоровью

09:00

Спорткомплекс «Курган» временно закроют для тренировок

08:30

Арт-объекты в форме вулканов появятся в парке «Гирвас» в Карелии

08:00

Объявлен конкурс на ремонт дорог в посёлке Элисенваара

07:30

Работодателям разрешат платить сотрудникам до миллиона рублей за ребенка

00:10

Лососёвая икра выросла в цене в среднем на 41%

22:00

В подмосковной зоогостинице издевались над животными

21:00

Лучшего пекаря Карелии выбрали на конкурсе в городе Сортавала

20:00

Жители Карелии делятся кадрами с «тихой охоты»

19:00

Дорогу к Онежскому озеру в Прионежье перекрыли очередным шлагбаумом

18:30

Магазин в Суоярви атаковали змеи

17:45

Воскресенье порадует теплом и отсутствием осадков

17:00

Компания Warner Bros., Disney и Universal обвинили Midjourney в нарушении авторских прав

16:30

В Петрозаводске благоустроят Государев сад за 83,4 млн руб

15:45

Минобрнауки: Вузы узнают число платных мест в ноябре

15:00

Российская вакцина от рака готова к применению

13:50

Дискуссия о сохранении мозаики в Карелии пройдет в городе Сортавала

13:10

В Карелии сократилось число дистанционных мошенничеств

12:30

Автомобиль вылетел в кювет на севере Карелии

12:00

Конфликт в ресторане «Ели-Пели» дошел до суда

11:30

«Просто в шоке»: мужчина вез ребенка на электросамокате прямо по дороге в Петрозаводске

10:45

Стало известно, когда заработает парковка у вокзала в Петрозаводске

10:00

В Минздраве Карелии рассказали, как восполнить дефицит железа и ферритина

09:30

Массовая авария произошла к югу от Петрозаводска

09:00

Город в Карелии вошел в топ популярнейших мест для отдыха осенью

08:30

Схему движения изменили на двух опасных перекрестках в Петрозаводске

08:00

Перечислены сайты, которые будут работать при ограничении интернета

07:30

Врач развеяла популярный миф о влиянии энергетиков на концентрацию

00:10
Объявлен конкурс на ремонт дорог в посёлке Элисенваара
Сегодня 07:30 Благоустройство
4,5 км дорог приведут в порядок в Приладожье.

фото: © Минтранс Карелии

В 2026 году начнётся ремонт участка автодороги «Куркиеки — Элисенваара» протяженностью более 2 км и 2,5-километрового участка автодороги «Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья». Работы проведут прямо в границах посёлка по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», рассказали в Минтрансе Карелии.

— Ремонт участков автомобильных дорог «Куркиеки — Элисенваара» с 12 км по 14 км и «Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья» с 0 км по 3 км станет ответом на обращения местных жителей, которые просили обратить внимание на состояние дорог. Асфальтобетонное покрытие пришло в негодность не только со временем, но и из-за постоянного движения тяжеловесной техники, в том числе тоннажных машин, — говорится в сообщении ведомства.

Будет полностью обновлено асфальтобетонное покрытие, установлены новые водопропускные трубы, обустроены тротуары и линии уличного освещения, что особенно важно для безопасности пешеходов в тёмное время суток. Появятся современные дорожные знаки, барьерные ограждения и горизонтальная разметка.

Информация размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 1 сентября 2025 года. Завершить ремонтные работы планируют осенью 2026 года.

