Объявлен конкурс на ремонт дорог в посёлке Элисенваара

4,5 км дорог приведут в порядок в Приладожье.

В 2026 году начнётся ремонт участка автодороги «Куркиеки — Элисенваара» протяженностью более 2 км и 2,5-километрового участка автодороги «Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья». Работы проведут прямо в границах посёлка по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», рассказали в Минтрансе Карелии.

— Ремонт участков автомобильных дорог «Куркиеки — Элисенваара» с 12 км по 14 км и «Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья» с 0 км по 3 км станет ответом на обращения местных жителей, которые просили обратить внимание на состояние дорог. Асфальтобетонное покрытие пришло в негодность не только со временем, но и из-за постоянного движения тяжеловесной техники, в том числе тоннажных машин, — говорится в сообщении ведомства.

Будет полностью обновлено асфальтобетонное покрытие, установлены новые водопропускные трубы, обустроены тротуары и линии уличного освещения, что особенно важно для безопасности пешеходов в тёмное время суток. Появятся современные дорожные знаки, барьерные ограждения и горизонтальная разметка.

Информация размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 1 сентября 2025 года. Завершить ремонтные работы планируют осенью 2026 года.