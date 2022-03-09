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Объявлен набор в Детскую музыкальную школу №1 в Петрозаводске

Новости. Общество
08:40, 15 Марта 2022
фото: © Музыкальная школа №1 им. Гельмера Синисало

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Детская музыкальная школа №1 им. Гельмера Синисало набирает воспитанников на новый учебный год.

Как сообщается в официальном паблике Управления культуры администрации Петрозаводска, Детская музыкальная школа №1 объявляет набор на 2022-2023 учебный год. Для обучения на бюджетной основе необходимо записаться на прослушивания. Запись осуществляется по электронной почте sinisalo@inbox.ru.

Для зачисления на отделение платных образовательных услуг достаточно написать заявление: для групповых занятий – в библиотеке школы (1 этаж), для индивидуальных – в кабинете № 205 (2 этаж).

День открытых дверей в Детской музыкальной школе им. Г. Синисало состоится 16 апреля.

Ранее сообщалось, новые пианино, аккордеоны и кантеле поступили в музыкальные школы Карелии.

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