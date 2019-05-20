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Новости. Экономика
15:23, 20 Мая 2019
фото: администрация Петрозаводского городского округа

Объявлен новый аукцион на строительство аэровокзала под Петрозаводском

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Управление капитального строительства Карелии объявило новый аукцион на строительство аэровокзала в аэропорту "Петрозаводск" - результаты первых торгов УФАС признало незаконными.

Согласно конкурсной документации начальная цена контракта составляет 817,9 млн рублей. Окончание строительно-монтажных работ – не позднее 6 июня 2020 года. Срок ввода объекта в эксплуатацию – до 21 августа 2020 года.

Ране антимонопольная служба Карелии дала разъяснения о причинах аннулирования итогов первого аукциона по жалобе компании "Ю-строй".

Претензии антимонопольной службы, в частности, вызвал такой критерий определения победителя аукциона, как "Деловая репутация".

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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zanoza
2019-05-20 15:53:18
Пока аукционы будут проводить ,проектно-сметная документация устареет.
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