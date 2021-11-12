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Объявлен режим работы учреждений здравоохранения Карелии в праздничные дни

Новости. Общество
16:00, 31 Декабря 2021
фото: © Николай АЛЕКСАНДРОВ / kp.kg

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В период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, а также в дни празднования Нового года и Рождества Христова учреждения здравоохранения Карелии будут работать по особому графику.

Поликлиники Петрозаводска 31 декабря, 1,2,4,7,8,9 января работают по режиму праздничного дня. Оказание неотложной помощи на дому — с 8 до 16 часов, дежурные терапевтические и педиатрические приемы — с 9 до 13 часов, работа рентген-кабинетов и клинических лабораторий в зависимости от потребности, кабинетов вакцинации — с 10 до 15 часов.

Узкие специалисты будут работать в особом режиме (см. приложение).

Обычный режим рабочего дня будет действовать в поликлиниках 3, 5, 6 января.

Республиканский стоматологический центр 3, 5, 6 января работает по обычному режиму рабочего дня, а в остальные дни с 31 декабря по 9 января будет оказывать неотложную стоматологическую помощь (см. приложение).

Как работают медучреждения в районах Карелии, смотрите в приложении.

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