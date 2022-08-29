Объявлен срочный сбор добровольцев для поиска пропавшей семейной пары пенсионеров в Карелии

Поисковый отряд «Доброспас» просит добровольцев срочно выехать поиски двух пенсионеров, попавших в районе села Спасская Губа в Карелии.

Сообщение об этом размещено в группе «Поиск людей в Карелии. ПСО „ДОБРОСПАС“» Вконтакте.

По дороге на Нёлгомозеро пропали жители Петрозаводска Александр Смирнов (70 лет) и Марина Смирнова (67 лет).

Место сбора — десятый километр дороги Спасская Губа — Нёлгомозеро. Выезд добровольцев самостоятельный, сбор с 18.00 до 19.00.

Старший на месте Андрей, тел +79114001501.