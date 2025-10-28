Объявлен срок завершения строительства стадиона в Кондопоге

Новый подрядчик рассказал, что после четырехлетнего простоя работы завершатся в следующем году

Работы по реконструкции стадиона в Кондопоге, которые были заморожены на четыре года, возобновились с приходом нового подрядчика. Об этом сообщили активисты Народного фронта.



Работы на объекте были приостановлены около четырёх лет назад, несмотря на выделение из бюджета 500 миллионов рублей. В 2023 году по обращению ОНФ были проведены проверки, строительно-техническая экспертиза и возбуждены уголовные дела по факту причинения имущественного ущерба.



В текущем году на объект пришел новый подрядчик, который обещает завершить работы в срок. По его информации, первый этап реконструкции почти закончен: осталось заасфальтировать беговые дорожки и укрыть поле геотекстилем с искусственным газоном.

Местные жители с радостью восприняли эту новость, ожидая открытия стадиона для занятий спортом всей семьёй, добавил Народный фронт.

Раиса Фокина, одна из жительниц Кондопоги, отметила, что ранее на стадионе проходили уроки физкультуры и соревнования. Её сын играл в футбольной команде ветеранов, и она часто приходила туда с внуком. Теперь Раиса рада возобновлению работ и подчёркивает важность стадиона для города.

Ольга Костянко, ещё одна кондопожанка, добавила, что спорт занимает важное место в жизни горожан. Она надеется, что после реконструкции стадион станет достопримечательностью и привлечёт больше людей.

