Объявлен старт подачи заявок на обучение по программе «Лидеры производительности» на следующий год

Образовательная программа реализуется в рамках нацпроекта «Производительность труда», инициированного президентом России.

Образовательная программа «Лидеры производительности» реализуется Минэкономразвития России совместно с Всероссийской академией внешней торговли в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Обучение управленческих кадров по данной программе поможет комплексно оценивать предприятие с точки зрения его эффективности и находить точки роста для повышения производительности труда, внедрять изменения на предприятии и эффективно управлять сотрудниками, а также находить новые решения, ниши, продукты, услуги и точки роста для сохранения и усиления конкурентных преимуществ.

Кроме того, новые компетенции будут способствовать объективному анализу сильных сторон предприятия и возможности для роста производительностии и сохранению бизнеса и ключевых клиентов в условиях изменений.

«Лидеры производительности» – уникальная программа, основанная на лучших мировых компетенциях, необходимых руководителю в условиях динамических изменений для сохранения потенциала роста производительности труда, – отметила руководитель программы Екатерина Гришина.

С начала реализации программы в обучении приняли участие 80 регионов страны. Успешно завершили обучение более 9 тысяч работников предприятий, среди них – 23 карельских специалиста. Более 90 % участников программы полностью удовлетворены обучением, 70 % руководителей отмечают рост эффективности своей деятельности после обучения.

С отзывами компаний об обучении можно ознакомиться на сайте. Участие в программе для представителей предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» является бесплатным. В связи с высоким спросом количество участников ограничено. Поэтому желающим пройти обучение необходимо подать заявку в ближайшее время.

Подробную информацию о данном обучении можно получить в Минэке Карелии по номеру телефона: (8142) 559-801 (добавочный 313, 371), адреса электронной почты: vikhareva@economy.gov10.ru, biskup@economy.gov10.ru.