Объявлена дата начала голосования жителей Петрозаводска за благоустройство территорий

Онлайн-голосование жителей Петрозаводска за общественные территории, которые благоустроят в 2023 году по проекту «Формирование комфортной городской среды», начнется 15 апреля.

Об этом сегодня на планерном совещании в администрации заявила заместитель главы карельской столицы Юлия Мизинкова.

Проголосовать жители города смогут на официальном сайте проекта https://10.gorodsreda.ru/ до 30 мая.

По итогам голосования будут отобраны семь общественных территорий для благоустройства.

В 2022 году в рамках федерального проекта в Петрозаводске планируется благоустроить семь общественных территорий. Среди них — Кукковский, Спортивный и Толевый скверы, Губернаторский сад, участки возле дома № 14 на Ключевой улице, возле дома № 7 на улице Труда и в районе Берёзовой аллеи.

Эти территории жители Петрозаводска выбрали прошлой весной на общероссийском рейтинговом голосовании.