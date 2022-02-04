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Объявлена дата начала голосования жителей Петрозаводска за благоустройство территорий

Новости. Общество
15:34, 07 Февраля 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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Онлайн-голосование жителей Петрозаводска за общественные территории, которые благоустроят в 2023 году по проекту «Формирование комфортной городской среды», начнется 15 апреля.

Об этом сегодня на планерном совещании в администрации заявила заместитель главы карельской столицы Юлия Мизинкова.

Проголосовать жители города смогут на официальном сайте проекта https://10.gorodsreda.ru/ до 30 мая.

По итогам голосования будут отобраны семь общественных территорий для благоустройства.

В 2022 году в рамках федерального проекта в Петрозаводске планируется благоустроить семь общественных территорий. Среди них — Кукковский, Спортивный и Толевый скверы, Губернаторский сад, участки возле дома № 14 на Ключевой улице, возле дома № 7 на улице Труда и в районе Берёзовой аллеи.

Эти территории жители Петрозаводска выбрали прошлой весной на общероссийском рейтинговом голосовании.

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Комментарии

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David.
2022-02-07 16:10:44
А где проголосовать, чтоб они со своим кривым "благоустройством" не лезли???
Teатральный критик
2022-02-07 16:24:59
David., надо чаще ныть :)
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