Объявлена официальная родина Ивана-Царевича

Роспатент назвал российский город официальной родиной сказочного персонажа.

Город Киров объявлен официальной родиной Ивана-царевича. Это признала федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), пишет Лента.ру со ссылкой на пресс-службу правительства Кировской области.

Помимо специального знака «Киров — родина Ивана-царевича», Роспатент зарегистрировал знак «3D Вятское царство» (отсылка к Тридевятому царству и старому названию Кирова — Вятка).

Как отметил руководитель Дирекции по организации мероприятий и Центра развития туризма Алексей Чепцов, вятская земля — родина известных художников — братьев Аполлинария и Виктора Васнецовых.

«Наверное, нет человека, который бы не знал картину Виктора Васнецова „Иван-царевич на Сером Волке“», — подчеркнул он.