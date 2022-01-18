Объявлена предварительная дата запуска новых пассажирских ж/д рейсов на севере Карелии

РЖД планируют запустить рельсовые автобусы «Орлан» по железной дороге между поселками Лоухи и Пяозеро с 1 июня.

Об этом было объявлено на совещании правительства Карелии по вопросам социально-экономического развития Лоухского района.

«Ждем готовности Октябрьской железной дороги. Как только они получают подвижной состав, объявляем отбор на курсирование поезда», — пояснил заместитель министра транспорта Карелии Дмитрий Кондрашин.

По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, власти республики будут субсидировать эти рейсы за счет бюджета.

«Часто говорят, куда идут средства, которые мы зарабатываем все больше и больше. Вот — на поезд Пяозеро-Лоухи. Потому что это абсолютно социальный проект, никакой экономики в себе не несет», — добавил губернатор.