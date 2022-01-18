890x80
Реклама
Сохранить Курган для всех горожан 22
18.01.2022 14:46
Парфенчиков объявил о первых результатах подготовительной работы по месторождению платины в Карелии 18
18.01.2022 16:28

Объявлена предварительная дата запуска новых пассажирских ж/д рейсов на севере Карелии

Новости. Общество
11:28, 19 Января 2022
фото: © Минтранс Карелии

Новости партнеров

РЖД планируют запустить рельсовые автобусы «Орлан» по железной дороге между поселками Лоухи и Пяозеро с 1 июня.

Об этом было объявлено на совещании правительства Карелии по вопросам социально-экономического развития Лоухского района.

«Ждем готовности Октябрьской железной дороги. Как только они получают подвижной состав, объявляем отбор на курсирование поезда», — пояснил заместитель министра транспорта Карелии Дмитрий Кондрашин.

По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, власти республики будут субсидировать эти рейсы за счет бюджета.

«Часто говорят, куда идут средства, которые мы зарабатываем все больше и больше. Вот — на поезд Пяозеро-Лоухи. Потому что это абсолютно социальный проект, никакой экономики в себе не несет», — добавил губернатор.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2022-01-19 12:37:37
Почему это рельсовый автобус, а не поезд?
Os
2022-01-19 11:47:10
Можно было бы и туристов привлекать, но там погранзона, не поедут.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.01.2022, 17:00
Второй раз не простили
13.01.2022, 18:20
Город в Карелии стал одним и самых дорогих направлений для отдыха в новогодние праздники
15.01.2022, 20:30
Появилась новая схема обмана через «Госуслуги»
14.01.2022, 17:33
Начальник отдела прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел в отставку после того, как отказался от медосвидетельствования
18.01.2022, 13:09
Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на новую работу
14.01.2022, 20:27
Пассажирский автобус сгорел в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 12:03
Политкухня
В парламенте Карелии вернулись к поправкам в Конституцию
Партии власти придется обеспечить явку на сессию конституционного большинства, чтобы не повторить декабрьский казус.
«Я только маленький винтик в этом» 37
17.01.2022 17:07
Второй раз не простили 21
14.01.2022 17:00
Регоператор получил в аренду земельный участок под строительство важного для Карелии объекта 2
14.01.2022 16:44
Лоббизм крепчает 51
14.01.2022 14:24
Вся аналитика

Чтиво

18.01.2022 14:46
Личное мнение
Сохранить Курган для всех горожан 22
Почему нельзя совмещать в одном месте рекреацию и профессиональный спорт – мнение лыжника из Петрозаводска Андрея Баранова.
«Пожары тушили за свой счет - и за обучение заплатите, чай не обеднеете» 11
17.01.2022 14:43
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
13.01.2022 16:45
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»