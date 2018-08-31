Объявлена стоимость выставленного на продажу здания школы №8 в Петрозаводске

Здание бывшей школы №8 в Петрозаводске предполагается продать за 26 млн рублей.

Напомним, объект был включен в прогнозный план приватизации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Летом прошлого года администрация Петрозаводска собиралась ремонтировать здание школы и сохранить его для размещения общеобразовательного учреждения. Стоимость реконструкции тогда оценивалась в 190-200 млн рублей.

Вскоре планы властей изменились: здание решили выставить на продажу с условием, что покупатель будет использовать его как объект социально-культурного назначения. Это требование указано в аукционной документации.

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