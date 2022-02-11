Объявления о повышении цен на проезд снова появились в маршрутках Петрозаводска

Стоимость проезда на одном из автобусных маршрутов в Петрозаводске вырастет до 34 рублей.

Это следует из объявления, размещенного в салонах автобусов.

Один из пассажиров выложил фотографию на странице «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

Согласно объявлению цена на проезд увеличится с 21 февраля.

В начале февраля мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что стоимость вырастет в маршрутах № 3 и № 25 — одна поездка будет стоить 35 рублей вместо нынешних 32.

«Этот перевозчик поднял цены до уровня, установленного другими предприятиями», — пояснил Любарский.