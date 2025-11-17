Объявленного в федеральный розыск мужчину задержали на вокзале в Петрозаводске

Транспортные полицейские задержали жителя Прионежья, скрывавшегося от суда.
43-летнего жителя Прионежья, находящегося в федеральном розыске за управление автомобилем в нетрезвом виде, задержали на территории железнодорожного вокзала в Петрозаводске. Об этом сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.
Мужчина скрывался от суда, желая избежать уголовного наказания.
— Фигурант был доставлен в дежурную часть транспортной полиции и впоследствии передан инициатору розыска, — рассказали в ведомстве.
