Объявленную в розыск 14-летнюю девочку нашли

Пропавшая 25 января в Олонецком районе Карелии девочка найдена.

Пропавшую девочку нашли, сообщили в МВД Карелии.

Объявленная ранее в розыск сотрудниками полиции Олонецкого района гражданка 2009 года рождения, местонахождение которой было неизвестно с 25 января, была найдена в Петрозаводске.

Криминальной составляющей в её исчезновении нет, сообщили полицейские.