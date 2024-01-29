Объявленную в розыск 14-летнюю девочку нашли

Пропавшая 25 января в Олонецком районе Карелии девочка найдена.
Пропавшую девочку нашли, сообщили в МВД Карелии.
Объявленная ранее в розыск сотрудниками полиции Олонецкого района гражданка 2009 года рождения, местонахождение которой было неизвестно с 25 января, была найдена в Петрозаводске.
Криминальной составляющей в её исчезновении нет, сообщили полицейские.
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