Объявленный в розыск ребёнок из Карелии найден полицейскими

Сотрудники МВД установили местонахождение пропавшего мальчика.

Мальчик 2014 года рождения, пропавший на территории Карелии, найден живым, сообщили в МВД по республике.

— Криминальной составляющей в его исчезновении нет, — рассказали там.

Сотрудники ведомства поблагодарили граждан за помощь, оказанную во время поисков ребёнка.

