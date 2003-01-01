Объявленный в розыск ребёнок из Карелии найден полицейскими

Сотрудники МВД установили местонахождение пропавшего мальчика.
Мальчик 2014 года рождения, пропавший на территории Карелии, найден живым, сообщили в МВД по республике.
— Криминальной составляющей в его исчезновении нет, — рассказали там.
Сотрудники ведомства поблагодарили граждан за помощь, оказанную во время поисков ребёнка.
