Объявленный в розыск водитель, который едва не снес пешеходов, сам явился в полицию Петрозаводска

Раскаявшемуся водителю внедорожника грозит наказание за непропуск пешеходов и выезд на встречную полосу, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Как рассказали в ГИБДД Петрозаводска, в полицию явился водитель белого внедорожника, которого объявили в розыск за нарушения ПДД 16 мая на перекрестке Антикайнена-Красная.

Напомним, 16 мая в 12.06 на перекрестке ул. Антикайнена - ул. Красная водитель автомашины "Тойота" при повороте налево, не уступил дорогу пешеходам, переходившим проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения транспортного средства, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.

По информации Госавтоинспекции Петрозаводска водитель 1982 года рождения сожалеет о случившемся. В отношении него сотрудниками Госавтоинспекции Петрозаводска вынесено постановление за непредоставление преимущества пешеходам и выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения.

Камера наблюдения, напомним, зафиксировала нарушения.