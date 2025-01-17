Объявлено имя нового руководителя КЭО в Карелии

Директором Карельского экологического оператора стал опытный управленец, работавший с отходами в разных регионах России.

С 1 февраля 2025 гендиректором Карельского экологического оператора назначен Сергей Докукин, более 10 лет проработавший в отрасли обращения с отходами как в составе регионального оператора, так и в государственных органах власти, сообщили в Минприроды Карелии.

Сергей Докукин имеет высшее юридическое образование. Большая часть его трудовой деятельности прошла в Ставропольском крае, где он работал в должности начальника отдела по проведению госполитики в области обращения с твердыми коммунальными отходами в краевом Министерстве ЖКХ.

С июля 2018 года он был руководителем административно-правового департамента подмосковного регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск», с 2023 года работал в госструктуре ППК «Российский экологический оператор» в новых регионах — Запорожской и Херсонской областях.

«К главным задачам нового гендиректора относится поддержание устойчивости работы КЭО путем сохранения действующего коллектива, улучшение труда водителей, приведение нормативных и фактических объемов вывоза отходов к единому знаменателю, повышение финансовой стабильности регоператора через увеличение охвата потребителей, не заключивших договор с официальным регоператором и работающих по серым схемам, нормотворчество и защита экономически обоснованного тарифа для предприятия и льготного для населения», — уточнили в Минприроды Карелии.

В министерстве уточнили, что предыдущий гендиректор Владимир Иванов покинул свой пост по собственному желанию. Его контракт с предприятием был рассчитан на два года.