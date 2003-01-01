Рекордное повышение выплат на детей планируется в 2026 году

Социальный фонд сообщил о рекордном повышении выплат на детей в 2026 году. Рост в регионах составит до 20 процентов.

Единое пособие для семей с детьми в 2026 году увеличится еще на 6% — до 18 371 рубля, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Также стал известен график выплат на будущий год с 1 января 2026 года.

— за январь 2026 года — 3.02.26 — Вторник

— за февраль 2026 года — 03.03.26 — Вторник

— за март 2026 года — 03.04.26 — Пятница

— за апрель 2026 года — 01.05.26 — Пятница

— за май 2026 года — 03.06.26 — Среда

— за июнь 2026 года — 03.07.26 — Пятница

— за июль 2026 года — 03.08.26 — Понедельник

— за август 2026 года — 03.09.26 — Четверг

— за сентябрь 2026 года — 02.10.26 — Пятница

— за октябрь 2026 года — 03.11.26 — Вторник

—за ноябрь 2026 года — 03.12.26 — Четверг

—за декабрь 2026 года — с 28.12.26 по 31.12.2026 — Четверг.

В январе 2026 года выплат не будет вследствие декабрьской двойной выплаты в 2025 году, которая связана с выходными и праздничными днями, длящимися с 31 декабря по 11 января 2026 года, уточнили в Правительстве России.

Также увеличится МРОТ. На момент публикации новости он составляет 22 440 рублей в месяц, с нового года — должен вырасти до 27 093 рублей, сообщает журнал «Зарплата».