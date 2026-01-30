Объявлен авиарейс из Петрозаводска в Сочи на весенние каникулы

РЕКЛАМА
Открытие поликлиники на Кукковке, ремонт набережной и создание новых автобусных маршрутов: эти и другие вопросы глава Карелии обсудил с общественниками Петрозаводска
28 января, 11:30 Статьи
В Карелии могут разрешить менять границы заповедников
27 января, 15:10 Статьи
От магазинов к заводам: в Петрозаводске подвели итоги и поставили задачи на 2026 год
26 января, 10:15 Статьи
В Петрозаводске состоялась Спартакиада трудовых коллективов Карелии

13:37

Сегодня жители одного карельского города остались без автобусного сообщения

12:42

Карельские Челмужи прощаются с погибшим на СВО: «Пока живы — будем помнить!»

12:10

Похитителя электрического чайника поймали в Костомукше

10:35

На трассе «Фонтаны» отменили фестивальный день из-за низкой температуры

10:24

Проиндексированные на 5,6%, соцвыплаты начнут поступать гражданам по обычному графику

10:02

С 27 февраля в России заработает «цифровой паспорт»

09:44

С сегодняшнего дня изменились правила семейной ипотеки

09:22

Сотрудники полиции обеспечили безопасность на ралли «Лахденпохья 2026»

09:01

В феврале россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

08:31

Жители Петрозаводска могут предложить общественные территории для благоустройства

08:01

Схема движения транспорта изменилась около Пряжи

00:11

Два человека пострадали в ДТП в Муезерском округе

23:31

Спортсмен из Карелии взял золото на Первенстве России по лыжному двоеборью

22:36

Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения

21:01

Стали известны победители соревнований по зимнему рыбатлону в Шуезере

19:51

В Петрозаводске автоинспекторы помогли водителю в морозную погоду

19:01

Карельскому научному центру РАН исполнилось 80 лет

18:01

Пять многодетных семей из Карелии побывали в Национальном центре «Россия» по приглашению Главы республики

17:11

В Минздраве Карелии прокомментировали информацию об отсутствии вакцины от клещевого энцефалита

16:31

Прокуратура проводит горячую линию для работников Олонецкого молочного комбината

15:41

Аферисты похитили деньги петрозаводчанки на сайте по поиску попутчиков

15:01

Автомобиль полностью сгорел на дороге в Карелии

14:21

Глава Минздрава Карелии рассказал о состоянии мальчика, пострадавшего в страшном ДТП на трассе «Кола»

13:41

Соревнования по зимнему рыбатлону стартовали в Беломорском округе

13:11

Мурманск и Североморск вновь частично остались без света из-за аварии на ЛЭП

12:51

Водителей Петрозаводска призывают быть внимательнее в морозную солнечную погоду

12:11

Два человека госпитализированы после ДТП в Медвежьегорске

11:41

Кипяток залил столярную мастерскую в Петрозаводске

11:21

Победителей конкурса городской иллюминации выбрали в Петрозаводске

10:51

Массовые проверки правил перевозки детей пройдут в Петрозаводске

10:11

Три человека пострадали в ДТП на трассе «Кола» в Карелии

09:31

Умерла звезда «Один дома» и «Шиттс Крик» Кэтрин О’Хара

09:00

Карелия заняла четвёртое место на Всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту

08:30

Пожарные спасли жилой дом от огня в Карелии

08:00

С 1 февраля ужесточаются правила получения «Семейной ипотеки» в России

00:10
Объявлен авиарейс из Петрозаводска в Сочи на весенние каникулы
30 января, 13:32 Общество
Прямой авиарейс из Петрозаводска в Сочи на период весенних школьных каникул будет организован по запросу жителей республики.

фото: © Столица на Онего

Прямой рейс из Петрозаводска в Сочи на весенних каникулах состоится, сообщает заместитель премьер-министра правительства Карелии Виктор Россыпнов.

Вылет запланирован на 21 марта в 10:00, прибытие в Сочи в 14:05. Обратный вылет — 28 марта в 15:05, прибытие в Петрозаводск в 19:00. 

— Несмотря на значительную стоимость билетов, интерес к направлению оказался достаточным для запуска перелёта, — делится Россыпнов.

Стоимость стандартного билета — 25 тысяч рублей в одну сторону, без багажа — 17500 рублей, для детей от 2 до 12 лет действует 50% скидка, а для детей до 2 лет перелёт бесплатный.

Отмечается, что решение о запуске рейса было принято после анализа интереса людей. При этом, исходя из результатов опроса, проведенного чиновником в своем Telegram-канале о небоходимости этого рейса, лишь 38% опрошенных проголосовали «за». Остальные 62% — не согласны с этой идеей (на момент написания новости — прим. ред).

Люди активно комментировали инициативу в соцсетях, обсуждали стоимость поездки. Для «Столицы на Онего» идею прокомментировала многодетная мама из Петрозаводска Светлана.

— Перелет из Петрозаводска в Сочи, конечно, хорошая идея. Он сэкономит время в дороге: поездка до Питера или Москвы — это деньги. Добираться до столичных аэропортов — это квест, конечно, особенно если едешь с детьми. Отдельная проблема и затраты — питание в дороге. Все же дорого стоит в аэропорте, даже вода и самый обычный бутерброд. Посмотрела на сайтах аэропорта билеты на время каникул — пока еще можно найти билеты за 10 и за 20 тысяч в одну сторону. Так что меня очень напрягает цена. Для семьи с двумя детьми, папой и мамой билет в обе стороны будет стоить 150 тысяч. Большая трата!  — высказала своё мнение о стоимости «каникулярных» билетов и поездке в целом петрозаводчанка.

Действительно, если представить стандартную семью из четырех человек: мамы, папы и двух детей до 12 лет, им придётся заплатить 150 тысяч только за билеты. Если же дети старше, цена составит 200 тысяч рублей.

Мы решили посмотреть на известном сервисе, сколько стоит перелет до Сочи из столичных городов — Москвы и Санкт-Петербурга.

При покупке билетов из Санкт-Петербурга в обе стороны минимальная цена в данный момент — 23 тысячи рублей с одной пересадкой и почти 32 тысячи — прямыми рейсами.

Если же лететь из Москвы, цена билетов в обе стороны с одной пересадкой может составить около 19 тысяч, а на прямые рейсы минимум — в районе 23 тысяч рублей.

При этом надо учитывать, как выразилась Светлана, дополнительные траты на питание, переезды и, конечно, время и силы, которые придётся потратить на все перемещения и ожидание в залах вокзалов и аэропортов.

Напомним, открыто летнее расписание авиарейсов из Петрозаводска в Махачкалу.

