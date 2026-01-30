Объявлен авиарейс из Петрозаводска в Сочи на весенние каникулы

Прямой авиарейс из Петрозаводска в Сочи на период весенних школьных каникул будет организован по запросу жителей республики.

Прямой рейс из Петрозаводска в Сочи на весенних каникулах состоится, сообщает заместитель премьер-министра правительства Карелии Виктор Россыпнов.



Вылет запланирован на 21 марта в 10:00, прибытие в Сочи в 14:05. Обратный вылет — 28 марта в 15:05, прибытие в Петрозаводск в 19:00.

— Несмотря на значительную стоимость билетов, интерес к направлению оказался достаточным для запуска перелёта, — делится Россыпнов.

Стоимость стандартного билета — 25 тысяч рублей в одну сторону, без багажа — 17500 рублей, для детей от 2 до 12 лет действует 50% скидка, а для детей до 2 лет перелёт бесплатный.



Отмечается, что решение о запуске рейса было принято после анализа интереса людей. При этом, исходя из результатов опроса, проведенного чиновником в своем Telegram-канале о небоходимости этого рейса, лишь 38% опрошенных проголосовали «за». Остальные 62% — не согласны с этой идеей (на момент написания новости — прим. ред).

Люди активно комментировали инициативу в соцсетях, обсуждали стоимость поездки. Для «Столицы на Онего» идею прокомментировала многодетная мама из Петрозаводска Светлана.



— Перелет из Петрозаводска в Сочи, конечно, хорошая идея. Он сэкономит время в дороге: поездка до Питера или Москвы — это деньги. Добираться до столичных аэропортов — это квест, конечно, особенно если едешь с детьми. Отдельная проблема и затраты — питание в дороге. Все же дорого стоит в аэропорте, даже вода и самый обычный бутерброд. Посмотрела на сайтах аэропорта билеты на время каникул — пока еще можно найти билеты за 10 и за 20 тысяч в одну сторону. Так что меня очень напрягает цена. Для семьи с двумя детьми, папой и мамой билет в обе стороны будет стоить 150 тысяч. Большая трата! — высказала своё мнение о стоимости «каникулярных» билетов и поездке в целом петрозаводчанка.

Действительно, если представить стандартную семью из четырех человек: мамы, папы и двух детей до 12 лет, им придётся заплатить 150 тысяч только за билеты. Если же дети старше, цена составит 200 тысяч рублей.

Мы решили посмотреть на известном сервисе, сколько стоит перелет до Сочи из столичных городов — Москвы и Санкт-Петербурга.

При покупке билетов из Санкт-Петербурга в обе стороны минимальная цена в данный момент — 23 тысячи рублей с одной пересадкой и почти 32 тысячи — прямыми рейсами.

Если же лететь из Москвы, цена билетов в обе стороны с одной пересадкой может составить около 19 тысяч, а на прямые рейсы минимум — в районе 23 тысяч рублей.

При этом надо учитывать, как выразилась Светлана, дополнительные траты на питание, переезды и, конечно, время и силы, которые придётся потратить на все перемещения и ожидание в залах вокзалов и аэропортов.



