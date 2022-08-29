Объявлены фамилии 10 новых «Лидеров Карелии», которые войдут в кадровый резерв органов власти

Оргкомитет конкурса «Лидеры Карелии – 2022» назвал десятку победителей – они представили проекты, которые получили наиболее высокие оценки жюри.

Во время проведения конкурсных мероприятий использовались как очные, так и дистанционные форматы. Были проведены тренинги и деловые игры, оценка управленческого потенциала участников, лидерских качеств, личностно-профессиональная диагностика. Впервые в этом году был запущен онлайн-проект «Диалоги с лидерами».

К участию в конкурсе были допущены 100 человек не только из Карелии, но и представители других регионов — Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Среди них были представители коммерческого и бюджетного сектора, общественных организаций, органов публичной власти.

Эксперты и наставники конкурса определили 10 суперфиналистов — победителей конкурса. Каждый из них получил диплом и кубок победителя. Затем все участники встречи с помощью онлайн-голосования, выбрали один из 10 проектов, который в рамках конкурса получит финансовую поддержку в размере 100 тысяч рублей.

Главный приз на реализацию проектной идеи получил Александр Барчугов, который занимается туристическим бизнесом.

Кроме него в десятку победителей вошли:

Попугаев Александр Валерьевич

Федоренко Анастасия Николаевна

Шлибурите Ольга Юрьевна

Сычев Олег Михайлович

Осипова Наталья Владимировна

Кустов Евгений Сергеевич

Никишина Галина Юрьевна

Рутковская Юлия Викторовна

Лиукконен Тойво Александрович

Конкурс «Лидеры Карелии» проводится в Карелии уже пятый год, с инициативой о его проведении в 2018 году выступил глава региона Артур Парфенчиков. Задача конкурса — выявление и поддержка наиболее грамотных и перспективных молодых управленцев, способных в недалеком будущем возглавить коллективы, работать не только в системе публичной власти, но и в других сферах.

Все финалисты проекта традиционно будут включены в кадровый управленческий резерв региона.

«Мы видим, что у Карелии — серьезный лидерский потенциал. Вы — участники конкурса, финалисты подтверждаете свое желание сделать нашу республику не просто стабильным регионом, а одним из передовых в России. Безусловно интересные проекты направлены на решение самых различных социальных и экономических вопросов — для конкретного населенного пункта, предприятий, муниципального района, региона в целом. Перед вами открываются новые возможности — общение с наставниками, предложения о сотрудничестве или вступление на новую должность. Уверен, что многие из вас войдут в резерв управленческих кадров республики», — заявил губернатор на суперфинале конкурса.

В предыдущие годы по итогам конкурса около 60 человек вошли в кадровый управленческий резерв республики, смогли продолжить работу над проектными идеями, получили назначения в органах государственной власти и местного самоуправления.