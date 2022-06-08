Объявлены фамилии еще двух кандидатов на пост главы Карелии

Еще два региональных отделения политических партий выдвинули своих кандидатов на выборах главы Карелии.

Об этом сообщили в Центризбикоме республики.

От «Справедливой России» собирается баллотироваться Андрей Рогалевич, от ЛДПР – Александр Паккуев.

«Все региональные отделения выполнили требования законодательства и в установленный срок уведомили ЦИК Карелии о проведении соответствующих мероприятий по выдвижению. Представители Центризбиркома республики присутствовали на мероприятиях и удостоверились в соблюдении требований, предъявляемых законодательством к проведению процедуры выдвижения кандидатов», - сообщили в ЦИК.



Ранее с кандидатами на должность главы Карелии определились «Новые люди» (Михаил Федоров), Зеленая альтернатива (Сергей Ярлыков), «Демократическая партия России» (Анатолий Дударин), «Партия Роста» (Дмитрий Фабрикантов), Российская партия свободы и справедливости (Денис Базанков), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (Валерий Таборов), Коммунисты России (Павел Нестеров), «Единая Россия» (Артур Парфенчиков), «Казачья партия Российской Федерации» (Анна Дмитриева), «Родина» (Иван Кадаяс), КПРФ (Евгений Ульянов).

Представление документов в ЦИК Карелии для выдвижения кандидатов продлится по 2 июля. Голосование будет проходить три дня – 9, 10 и 11 сентября 2022 года.