Объявлены первые данные о явке избирателей на выборах в Карелии

ЦИК Карелии опубликовал данные о явке избирателей на 15.00 в первый день голосования на выборах главы республики.

Явка составила 6,4%. Проголосовали 32 318 избирателей.



Избирательные участки открыты в республике сегодня до 20 часов. Голосование продолжится в субботу и воскресенье.



Жители Карелии выбирают главу республики, а в 11 муниципалитетах - в Кемском, Лахденпохском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пудожском, Сортавальском районах и Суоярвском муниципальном округе - проходят выборы депутатов и глав поселений местных органов власти.