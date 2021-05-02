Объявлены победители хоккейного турнира памяти Валерия Харламова в Петрозаводске

В Петрозаводске завершился хоккейный турнир памяти Валерия Харламова среди юношей 2012 г.р.
Результаты объявило Управление физической культуры и спорта министерства образования и спорта Карелии.
На льду спортивного комплекса «Луми» за победу боролись 5 команд.
Матчи турнира проходили по круговой схеме. По итогам трёх дней первое место заняла команда «СКА-Легион», серебро у кондопожской «СКА-Карелии», а бронзу завоевал петрозаводский «Кристалл».
Победителей тренируют Алексей Барбашин и Виктор Максимов.
Комментарии